ترامب: مساع للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، أن الهدف الأول يتمثل في وقف الاقتتال وإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

محادثات ناجحة واتصال مرتقب مع بوتين

أوضح ترامب أنه أجرى "محادثات ناجحة بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه القادة الأوروبيين، لبحث سبل دفع المفاوضات.

اتفاق ثلاثي وضمانات أمنية

وكشف ترامب عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو وافقت على قبول ضمانات أمنية في إطار أي تسوية مقبلة.

تبادل أراضٍ واحتمالات السلام

وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشة التبادلات المحتملة للأراضي بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن اتفاق السلام أصبح قابلًا للتحقيق أكثر من أي وقت مضى.

