ترامب: مساع للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، أن الهدف الأول يتمثل في وقف الاقتتال وإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

 

محادثات ناجحة واتصال مرتقب مع بوتين

أوضح ترامب أنه أجرى "محادثات ناجحة بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد لقائه القادة الأوروبيين، لبحث سبل دفع المفاوضات.

اتفاق ثلاثي وضمانات أمنية

وكشف ترامب عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو وافقت على قبول ضمانات أمنية في إطار أي تسوية مقبلة.

تبادل أراضٍ واحتمالات السلام

وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشة التبادلات المحتملة للأراضي بين روسيا وأوكرانيا، معتبرًا أن اتفاق السلام أصبح قابلًا للتحقيق أكثر من أي وقت مضى.

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

ترامب يخطط للاتصال ببوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي وقادة أوروبا

 

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

