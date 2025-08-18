عماد النحاس يكشف آخر تطورات موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

كشف عماد النحاس، المدرب المساعد بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن مستجدات موقف عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تطورات إصابة بن رمضان وإمام عاشور

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية “محمد علي بن رمضان”: إنه لا يعاني من أي إصابة وشارك في التدريبات بصورة طبيعية، بينما خضع إمام عاشور لجزء من تدريبات الكرة إلى جانب تدريبات بدنية، وخلال الفترة المقبلة سيتم الاطمئنان عليه طبيا وبدنيا بشكل أكبر، واليوم كان بداية مبشرة لاقتراب عودته للمشاركة بشكل كامل".

وعن موقف مروان عطية، أوضح: "ما زال في مرحلة التأهيل بعد جراحة الفتاق، لكنه اقترب من العودة كونه في المراحل الأخيرة من التأهيل، ولا أظن أننا سنخوض أي مباراة ودية قبل لقاء غزل المحلة".

وأكد النحاس أن الفريق يسعى لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولات الأولى من الدوري، مشيرًا إلى أن "جمهور الأهلي لا يقبل سوى الفوز دائمًا، ونحن كجهاز فني لا نبحث عن مبررات، بل نعمل على علاج السلبيات والبناء على الإيجابيات".

وأضاف: "الدوري هذا الموسم يشهد تقارب كبير في المستويات، وهناك كثير من المباريات انتهت بالتعادل، والفرق أمام الأهلي تلعب بخطط دفاعية واضحة وتعتبر التعادل مكسبا أمامنا، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات".

واختتم النحاس تصريحاته: "طبيب الفريق سيعرض على ريبيرو غدا نتائج فحوصات اللاعبين المصابين مثل ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي، وأي لاعب يعاني من شكوى طبية سيتم إخضاعه لفحوصات إضافية، لكننا نمتلك بدائل مميزة ولن يشعر أحد بغياب أي لاعب، خاصة في ظل الجدية الكبيرة في التدريبات".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

