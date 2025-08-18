بدء تسليم سيارات ROX 01 الكهربائية بالسوق المصرية

أعلن الوكيل الحصري لعلامة ROX Motor في مصر، عن بدء تسليم سيارات ROX 01 للعملاء، مع توفير خدمة صيانة مجانية حتى 60,000 كم أو 3 سنوات.



وأوضح الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات روكس أن سيارتها تتوفر بشاحن حائطي من Beny، لشحن السيارة الكهربائية، مع سلم جانبي لتسهيل الدخول والخروج من السيارة، بجانب ضمان بطارية لمدة 8 سنوات أو 240,000 كم، وضمان على السيارة لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم.



حصلت سيارات روكس علي محركات الكهربائية بقوة اجمالية تبلغ 470 حصان وعزم دوران 740 نيوتن متر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 5.5 ثانية وسرعة قصوى 190 كم في الساعة. كما يتصل بالمحركات الكهربائية محرك بنزين 1500 سي سي بقوة 154 حصان يوفر الطاقة للبطارية التي تأتي 56 كيلوواط في الساعة.

تعرف علي مدى وشحن روكس 01



ويمكن للسيارة قطع مسافة 235 كم على الكهرباء فقط. وتقطع بكل محركاتها مدى يبلغ 1115 كم كما يمكن شحن البطارية في 8.6 ساعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.