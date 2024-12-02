أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أعلن أنكوس أرورا، المدير التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وكيل علامة MG بمصر، إنشاء أول مصنع لتجميع سيارات MG محليًا في الفترة القادمة، تلبية لمطالب رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى، من أجل توطين صناعة السيارات، واتساع حجم الإنتاج المحلى، والتصدير إلى الخارج بعد سد احتياجات السوق المحلى.

وأوضح أنكوش فى تصريحات صحفية، أن مصنع سيارات mg الجديد يقام خلال عامين لإنتاج سيارات شيفروليه وسيارات MG وأوبل، لرفع القدرة الإنتاجية لتتواكب مع مبيعات MG المتطورة، بالسوق المصرى، والتصدير الى الشرق الأوسط والسير على خطى الحكومة المصرية فى توطين صناعة السيارات، والنهوض بها من خلال الكفاءة والجودة والانتاج.

طرحت سيارات MG 7 الجديدة كليًا السيدان لأول مرة في السوق المحلي المصري مساء أمس بفئة واحدة فقط بسعر بلغ 1.6 مليون جنيه. وتقدم السيارة في مصر بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتأتي السيارة للسوق المحلي المصري بمحركات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة اجمالية 185 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة ديوال كلاتش من 7 سرعات مبلل. كما تعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي متعدد الوصلات. كما تعتمد على خزان وقود سعة 65 لتر.

ويبلغ طول السيارة 4.884 مم وعرضها 1.889 مم وارتفاعها 1.447 مم وطول قاعدة العجلات بواقع 2778 مم.



ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق، سجل سعر كيلو السمن البلدي والزبدة البقري ارتفاعًا في الأسواق، مقابل انخفاض سعر السمن الصناعي، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



«فيتو» تستعرض أسعار السمن الصناعي والبلدي والزبدة في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لتقرير البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

ارتفعت أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 182.8 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 332.4 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار السمن الصناعي وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر السمن الصناعي انخفض بنحو جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 91.2 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 60 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم انخفض بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 98 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين انخفض بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 94.3 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

168 مليون دولار صادرات البطاطس النصف مقلية خلال 2024

كشف الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن معدلات صادرات البطاطس النصف مقلية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، سجلت نحو 168 مليون دولار، وبكميات وصلت لنحو 149 ألف طن، بزيادة بلغت نحو 36% عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات نحو 124 مليون دولار، وبلغت الكميات نحو 102 ألف طن.



وأوضحت الدراسة التى استعرضها الضوى، أن السعودية في مقدمة أهم الدول المستوردة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بإجمالي صادرات وصل لنحو 33 مليون دولار، وبنسبة زيادة 151% مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاءت الأردن في المركز الثاني بصادرات وصلت لنحو 33 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 32%. جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس “استعراض دراسة تصدير البطاطس المجمدة ”.

وعن أهم الأسواق الواعدة التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها في عدد من الأسواق، من أبرزها، السوق السعودي، الذي يحظى بفرص تصديرية تصل إلى نحو 26 مليون دولار.

في حين أن الصادرات المصرية الحالية تبلغ 17 مليون دولار فقط، مما يترك فرصة تصديرية غير مستغلة بقيمة 9.5 مليون دولار، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 5% ووجود رسوم تفضيلية 0% لمصر ضمن مجموعة الدول العربية، يليه السوق الإيطالي، الذي تقدر إمكانياته التصديرية بنحو 5.4 مليون دولار، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 14.40% ورسوم تفضيلية 0% بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.



ارتفاع أسعار الدواجن 5 جنيهات اليوم

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024؛ وفقًا لأخر تحديث، إذ تراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الفراخ ما بين جنيه و5 جنيهات، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 وفقًا لأخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 80.2 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 74 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.5 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 80 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.



365.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم في أول 9 شهور من 2024

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نتائج أول 9 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ نحو 646.6مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

365.4مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

23.6مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

82.3مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

67.8مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

41.9مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

47.9مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

17.7مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.



ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، عن إقرار شركة جهينة ارتفاعًا جديدًا هذا الشهر في عدد من منتجاتها.

وأوضح «المنوفي» أن شركة جهينة قررت رفع أسعار زبادو بداية من الأسبوع الجاري، وأنه من المتوقع زيادة أسعار زبادي جهينة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن الشركة رفعت أسعار زبادو جهينة ارتفاعات تراوحت ما بين جنيه وجنيهين حسب وزن العبوة، وأن تنفيذ الزيادة من الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.

وعن أسعار زبادو جهينة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري وفقًا لـ «المنوفي» فجاءت كالأتي:

بلغ سعر زبادو جهينة عبوة صغيرة وزن 220 جرامًا نحو 16 جنيهًا مقارنة بـ 15 جنيهًا سعرها السابق.

بلغ سعر زبادو جهينة عبوة كبيرة وزن 440 جرامًا نحو 27 جنيهًا مقارنة بـ 25 جنيهًا سعرها السابق.

وأشار «المنوفي» إلى أن الزيادة في أسعار منتجات دانون متباينة وليست بنفس النسبة، فمثلًا ارتفع سعر دانيت شوكولاتة إلى 12 جنيهًا بدلا 10 جنيهات سعره السابق.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

ارتفع معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 30525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13416 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3158 نقطة.

ارتفاع أسعار زبادي دانون في الأسواق

ارتفاع أسعار الزبادي دانون في الأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاعات جديدة في أسعار الزبادي دانون.

وأشار «المنوفي» إلى أن الزيادة في أسعار منتجات دانون متباينة وليست بنفس النسبة، فمثلًا ارتفع سعر دانيت شوكولاتة إلى 12 جنيهًا بدلا 10 جنيهات سعره السابق.

أسعار دانون بعد الزيادة التي طبقت بداية من الشهر الجاري

وأوضح «المنوفي» أن أسعار دانون بعد الزيادة التي طبقت بداية من الشهر الجاري أنها كالأتي:

بلغ سعر دانون نيستي فراولة نحو 11 جنيهًا.

بلغ سعر دانون الكبير طبيعي نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر دانون السوبر طبيعي نحو 6 جنيهات.

بلغ سعر دانيت شوكولاتة نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر دانيت كريم كراميل نحو 8 جنيهات.

بلغ سعر دانجو السوبر فراولة نحو 6 جنيهات.

أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

يشار إلى أن عدد من الشركات رفعت أسعار منتجاتها خلال ديسمبر الجاري، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.

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