الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر: رد الاحتلال على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الأسبوع

غزة
غزة

كشفت مصادر مصرية لقناة الحدث أن إسرائيل ستقدم ردها الرسمي بشأن الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة.

مبادرة الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

المقترح الذي صاغته مصر وقطر بدعم أمريكي يتضمن عدة بنود، من بينها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، إعادة تموضع للقوات الإسرائيلية، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع، وتبادل جزئي للأسرى.

ترقب فلسطيني لحماية سكان غزة من التهجير

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس موافقتها على المبادرة، ووصفتها بأنها بداية طريق نحو حل شامل يضع حدًا للتصعيد ويحمي سكان غزة من التهجير.

الرد الإسرائيلي المرتقب سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين السير نحو هدنة مؤقتة قد تمهّد لاتفاق سياسي أوسع، أو عودة التصعيد إذا لم تُقبل بنود الصفقة من جميع الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق غزة غزة حركة حماس إسرائيل سكان غزة تهجير سكان غزة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يكشف مخطط الكذبة الكبرى خلال جولة مع مذيعة CNN بمعبر رفح (فيديو)

مصدر إسرائيلي: لا يمكن رفض طلب ترامب بقبول صفقة وقف إطلاق النار في غزة ولكن بشرط

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على موافقة حماس بشأن مقترح غزة

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads