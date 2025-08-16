السبت 16 أغسطس 2025
خارج الحدود

فاينانشال تايمز: قمة ألاسكا تُظهر تغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن المدير السابق لشؤون روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي إريك جرين قوله إن قمة ألاسكا تعكس تغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.


وقال جرين إن "قمة أنكوريج تعكس تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا في عهد ترامب" وأشار إلى الضعف "المستمر" لموقف أوكرانيا.

وتابع: "الولايات المتحدة تفقد المزيد والمزيد من نفوذها، مما ينهي عزلة بوتين ويثير أسئلة جوهرية حول رؤية ترامب للأمن الأوروبي ومواقف أوكرانيا وروسيا فيه".

وأجرى بوتين وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

