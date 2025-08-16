فاينانشال تايمز: قمة ألاسكا تُظهر تغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن المدير السابق لشؤون روسيا وآسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي الأمريكي إريك جرين قوله إن قمة ألاسكا تعكس تغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.



وقال جرين إن "قمة أنكوريج تعكس تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا في عهد ترامب" وأشار إلى الضعف "المستمر" لموقف أوكرانيا.

وتابع: "الولايات المتحدة تفقد المزيد والمزيد من نفوذها، مما ينهي عزلة بوتين ويثير أسئلة جوهرية حول رؤية ترامب للأمن الأوروبي ومواقف أوكرانيا وروسيا فيه".

وأجرى بوتين وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.