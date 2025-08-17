رئيسة المفوضية الأوروبية لـ ترامب: لا يمكن تغيير حدود أوكرانيا بالقوة

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه الثابت تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، مشددة على أن "حدود أوكرانيا لا يمكن تغييرها بالقوة".

وأضافت أن الحل السياسي يظل الخيار الأمثل لإنهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022، مؤكدة ضرورة عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الحرب الروسية الأوكرانية في ميزان أوروبا

وجددت فون دير لاين تأكيدها على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم كييف سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، مشيرة إلى أن موسكو لن تنجح في فرض واقع جديد على الأراضي الأوكرانية عبر العمليات العسكرية، لافتة إلى أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على القوانين والاتفاقيات الدولية.

أهمية الدور الأمريكي

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن مشاركة ترامب في أي قمة مقترحة تأتي في ضوء تأثيره الكبير على مستقبل السياسة الأمريكية تجاه الحرب.

دعوة لتغليب الدبلوماسية

وشددت فون دير لاين على أن أوروبا، رغم استمرارها في دعم أوكرانيا، تدعو في الوقت نفسه إلى فتح مسارات أوسع للدبلوماسية، والبحث عن حلول توقف نزيف الدماء وتحمي المدنيين من تداعيات الحرب.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن هناك تقدما كبيرا بشأن روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

ترامب: تقدم كبير بشأن روسيا.. ترقبوا

وفي منشور له على منصة تروث سوشيال قال ترامب إن "هناك تقدما كبيرا بشأن روسيا، انتظرونا (ابقوا معنا وتابعوا التطورات)".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.