قادة أوروبيون يتخذون اليوم قرار المشاركة في لقاء ترامب وزيلينسكي بواشنطن

يقرر عدد من القادة الأوروبيون اليوم الأحد، اتخاذ قرار مشترك بشأن سفرهم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.



وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزمون اتخاذ قرار مشترك، اليوم الأحد 17 أغسطس، بشأن المشاركة في الاجتماع مع ترامب وزيلينسكي.

ووفق الصحيفة، فإن ترامب اقترح على زيلينسكي دعوة قادة أوروبيين لحضور اللقاء، غير أن دعوات رسمية لم توجّه حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن العواصم الأوروبية تسعى لتفادي المشاركة في اجتماع قد ينظر إليه على أنه "استعراضي" أكثر منه تفاوضي.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين أوروبيين كبار أن ترامب دعا بالفعل عددا من القادة الأوروبيين للانضمام إلى المحادثات المقررة في البيت الأبيض غدا الإثنين 18 أغسطس، والتي ستتناول خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وبحسب التقارير، جاءت الدعوة بعد أن أطلع ترامب نظراءه الأوروبيين على نتائج اجتماعه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أبدى دعمه لخطة تنص على تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية كجزء من اتفاق لإنهاء الصراع.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق عن لقائه المرتقب مع ترامب في واشنطن يوم الاثنين

. ويأتي الاجتماع بعد لقاء سابق بين الجانبين في 28 فبراير الماضي، شهد توترا علنيا عقب اتهام ترامب لزيلينسكي بـ"قلة الاحترام"، وانتقاد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس له بسبب عدم شكره واشنطن على دعمها، ما أدى حينها إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك.

