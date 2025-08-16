السبت 16 أغسطس 2025
عقب قمة ألاسكا، أمين عام الناتو يشارك في مباحثات مع ترامب وزيلينسكي

أمين عام حلف الناتو،
أمين عام حلف الناتو، فيتو

 نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر مطلع قوله:  إن أمين عام "الناتو" مارك روته شارك في مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين وزيلينسكي في أعقاب قمة ألاسكا.

أمين عام الناتو حضر مباحثات ترامب والقادة الأوروبيين وزيلينسكي

 وقال المصدر، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف شاركا أيضا في المحادثات.

txt

أكسيوس: زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن

وأجرى بوتين وترامب اليوم السبت محادثات في ألاسكا حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة. 

 

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وروبيو وويتكوف 

