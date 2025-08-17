حضور محتمل للرئيس الفنلندي في لقاء ترامب وزيلينسكي تفاديا لإهانته مجددا

خوفا من إهانته وطرده مجددا، يتوقع حضور الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد يحضر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن والمقرر لها غدا الإثنين.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قد يحضر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير.

وأشارت الصحيفة نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إلى قولهم إن "حضور ستوب قد يسهم في الحيلولة دون وقوع خلاف محتمل بين ترامب وزيلينسكي، فضلا عن إقناع الرئيس الأمريكي بضرورة إشراك أوروبا في أي مفاوضات لاحقة بشأن أوكرانيا".

وفي السياق ذاته، كانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادرها بأن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، سيشارك أيضا في اللقاء، مشيرة إلى أن مسؤولين أوروبيين يتوقعون انضمام أحد القادة الأوروبيين إلى المحادثات في البيت الأبيض، لكن هويته لا تزال غير واضحة حتى الآن.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتزمون اتخاذ قرار مشترك، اليوم الأحد 17 أغسطس، بشأن المشاركة في الاجتماع مع ترامب وزيلينسكي.

ووفق الصحيفة، فإن ترامب اقترح على زيلينسكي دعوة قادة أوروبيين لحضور اللقاء، غير أن دعوات رسمية لم توجّه حتى الآن.



وتشير التقديرات إلى أن العواصم الأوروبية تسعى لتفادي المشاركة في اجتماع قد ينظر إليه على أنه "استعراضي" أكثر منه تفاوضي.

ويأتي ذلك، في أعقاب قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب لمدة ثلاث ساعات، حيث ركز الجانبان على حل الأزمة الأوكرانية، مع تأكيد الرئيس الروسي على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بينما أشاد ترامب بالتقدم المحرز مع اعترافه بوجود خلافات قائمة.

يذكر أن اللقاء السابق بين ترامب وزيلينسكي في 28 فبراير الماضي كان قد شهد توترا علنيا، حيث اتهم ترامب زيلينسكي بعدم الاحترام، بينما لامه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على تجاهل شكر واشنطن على دعمها، مما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر. يوم الاثنين القادم في مسعى لتفادي أي خلاف محتمل بين الجانبين.

