ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

ارتفع سعر الدولار، اليوم الإثنين، قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما يترقب المستثمرون أيضًا ندوة يعقدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قاعة جاكسون هول لاستخلاص مزيد من الأدلة بشأن السياسة النقدية.

أسعار الدولار أمام سلة العملات

وتراجع اليورو 0.21% أمام الدولار في أحدث التعاملات إلى 1.1673 دولار، وارتفع الدولار 0.46 % أمام الين الياباني ليصل إلى 147.85. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 % ليصل إلى 1.3538 دولار.

وأدى تراجع الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل إلى دعم الدولار وسط تحركات هادئة في أسواق الصرف الأجنبي اليوم الاثنين.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 85 % تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، إذ قلص المتداولون من توقعاتهم بشأن خفض الفائدة بعد مجموعة من البيانات، بما في ذلك قفزة في أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي وزيادة قوية أرقام مبيعات البيع بالتجزئة لشهر يوليو.

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول كلمة حول التوقعات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي في ندوة جاكسون هول، التي ستُعقد في الفترة بين 21 و23 أغسطس.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، قبل إجراء محادثات مع زعماء وقادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ويتوجه القادة الأوروبيون إلى واشنطن للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا وللضغط من أجل ضمانات أمنية قوية في أي تسوية للحرب هناك.

وتضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام عاجل لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عامًا.

والتقى ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، واتفقا على التعاون لإبرام اتفاق سلام دون وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.