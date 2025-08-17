الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أبرز مؤشرات تراجع الدولار أمام الجنيه

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: إن الاقتصاد المصري يشهد خلال الفترة الراهنة تطورات إيجابية غير مسبوقة، انعكست على مؤشرات الأداء العام، مشيرًا إلى أن 6 مؤسسات مالية دولية كبرى منحت مصر شهادة ثقة بشأن قدرتها على إدارة ملف سعر الصرف بمرونة.

السوق السوداء لسعر الدولار ونجاح السياسات المالية والنقدية

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن السوق السوداء التي كانت تسيطر على فكر المواطنين في السابق بشأن سعر الدولار، فقدت بريقها تمامًا بعد استقرار سوق النقد، ونجاح السياسات المالية والنقدية في تقليص الفجوة السعرية.

قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي 

وكشف الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل ولأول مرة أكثر من 49 مليار دولار رغم عدم انتهاء عام 2025، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة، في ظل تزايد تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 33 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية حققت قفزة ملحوظة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في إيرادات قطاع السياحة، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار، ما جعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أفضل حالاتها خلال عام 2025، لتضع مصر في صدارة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة في المناطق الحرة.

وأكد بدرة أن الموازنة العامة للدولة حققت ولأول مرة فائضًا أوليًا بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الجنيه أمام الدولار 

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه المؤشرات الإيجابية ستنعكس على تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيقود إلى انخفاض أسعار السلع وتحسن القوة الشرائية للمواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار الجنيه سعر الصرف الاحتياطى النقدى الاجنبى الصادرات المصرية تحويلات المصريين بالخارج الموازنة العامة للدولة

مواد متعلقة

تراجع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية

سعر الدولار صباح اليوم فى البنوك الأحد 17 أغسطس 2025

صندوق النقد: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads