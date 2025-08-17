خبير اقتصادي يكشف أبرز مؤشرات تراجع الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: إن الاقتصاد المصري يشهد خلال الفترة الراهنة تطورات إيجابية غير مسبوقة، انعكست على مؤشرات الأداء العام، مشيرًا إلى أن 6 مؤسسات مالية دولية كبرى منحت مصر شهادة ثقة بشأن قدرتها على إدارة ملف سعر الصرف بمرونة.

السوق السوداء لسعر الدولار ونجاح السياسات المالية والنقدية

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن السوق السوداء التي كانت تسيطر على فكر المواطنين في السابق بشأن سعر الدولار، فقدت بريقها تمامًا بعد استقرار سوق النقد، ونجاح السياسات المالية والنقدية في تقليص الفجوة السعرية.

قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي

وكشف الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل ولأول مرة أكثر من 49 مليار دولار رغم عدم انتهاء عام 2025، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة، في ظل تزايد تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت نحو 33 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية حققت قفزة ملحوظة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في إيرادات قطاع السياحة، فضلًا عن تحسن مناخ الاستثمار، ما جعل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أفضل حالاتها خلال عام 2025، لتضع مصر في صدارة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات، خاصة في المناطق الحرة.

وأكد بدرة أن الموازنة العامة للدولة حققت ولأول مرة فائضًا أوليًا بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الجنيه أمام الدولار

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه المؤشرات الإيجابية ستنعكس على تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيقود إلى انخفاض أسعار السلع وتحسن القوة الشرائية للمواطن.

