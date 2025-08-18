الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.26 جنيه للشراء.
-48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.27 جنيه للشراء.
-48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-48.27 جنيه للشراء.
-48.37 جنيه للبيع.

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-48.27 جنيه للشراء.
-48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48.27 جنيه للشراء.
-48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48.27 جنيه للشراء.
-48.37 جنيه للبيع.

 

 يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي. 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

 

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

الدولار 
الدولار، فيتو 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري سعر الدولار اليوم في بنك قطر سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول

مواد متعلقة

أين تتجه البورصة المصرية؟ تحولات السوق وفرص الاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية.. وخبيرة: مرحلة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ

خبيرة أسواق مال تكشف اتجاه البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

تراجع سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية

تراجع جديد.. سعر الجنيه الذهب فى بداية تعاملات اليوم الأحد

انخفاض الأسعار يلاحق أسعار الجنيهات الذهب بالصاغة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزى صباح اليوم الأحد

ads

الأكثر قراءة

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads