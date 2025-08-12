ترامب يطالب بخفض الفائدة فورًا ويلمح برفع دعوى قضائية ضد رئيس الفيدرالي الأمريكي

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خفض سعر الفائدة "على الفور"، معتبرًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا لدعم النمو وتحفيز الأسواق.

ترامب يهدد بمقاضاة رئيس الفيدرالي الأمريكي

وأضاف ترامب في تصريحاته أنه يدرس السماح برفع دعوى قضائية كبرى ضد باول، دون الكشف عن تفاصيل هذه الدعوى أو أسبابها الدقيقة، لكنه ألمح إلى وجود خلافات جوهرية مع سياسات البنك المركزي في الفترة الأخيرة.



ترامب يطالب رئيس الفيدرالي الأمريكي بالإستقالة

وكان ترامب، طالب فى وقت سابق باستقالة، جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، مؤكدًا أن على رئيس البنك المركزي القيام بذلك فورًا.

ورشح ترامب، باول، لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، بينما أعاد الرئيس السابق جو بايدن ترشيحه لولاية ثانية، وفق "رويترز".

ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسة باول لمجلس الاحتياطي في مايو 2026 وتتصاعد حدة السجال والخلاف بينه وبين ترامب.

