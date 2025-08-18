مصادر: المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا

كشفت مصادر مصرية لـ القاهرة الإخبارية أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتضمن إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء، ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

وأكدت المصادر أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على المقترح الذي قدمته كل من مصر وقطر، والذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ملامح مقترح وقف حرب غزة والتوصل لاتفاق

ويتضمن المقترح الذي يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة، عدة بنود رئيسية، أبرزها إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية بشكل يغطي احتياجات القطاع، وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، يتم خلالها بحث الترتيبات النهائية للتوصل إلى اتفاق دائم، تبادل الأسرى، بحيث يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

رؤية حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة

اعتبرت حركة حماس أن المقترح يمثل بداية طريق نحو حل شامل، ويهدف إلى حماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، وتهيئة الأجواء لمناقشة الملفات الكبرى المرتبطة بمستقبل القطاع.

تؤكد هذه التطورات أهمية الجهود الإقليمية، خصوصًا الدور المصري، في دفع الأطراف إلى طاولة التفاوض، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تتعلق بإعادة الإعمار وضمان الاستقرار في غزة.

