محاضرات نظرية وعملية في معسكر فيفا للمحكّمات المصريات (صور)

معسكر فيفا، تستمر، اليوم الإثنين، بمركز المنتخبات الوطنية، فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمحكّمات المصريات بمشاركة 35 محكمة.

وتضمّن برنامج اليوم محاضرات نظرية، وتدريبات عملية، واختبارات "فيديو تيست"، بالإضافة إلى شرح لقانون اللعبة.

ويختتم معسكر الفيفا لتطوير مستوى المحكمات المصريات غدًا الثلاثاء، بعد استمراره لمدة خمسة أيام.

وكان المعسكر قد افتتح الجمعة الماضية، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وعصام عبدالفتاح المحاضر الدولي، والمالاوي مارك مندوب فيفا ومحاضر اللياقة البدنية.

أوسكار يصحح أخطاء حكام الدوري الممتاز

فيما، حرص الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على الإجتماع مع حكام الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لتقييم أدائهم في إدارة مبارياتها.

وقام أوسكار بإستعراض أهم الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وأثني على قرارات بعض الحكام في حالات تحكيمية جدلية وصعبة، وسرعتهم في إتخاذ القرار الصحيح دون تردد.

كما حرص أوسكار رويز على شرح الأخطاء التحكيمية التي التي وقع فيها بعض الحكام في مباريات الجولة الثانية، وطالب المخطئين بالعمل على تفادي هذه الأخطاء في الجولات القادمة.

