الحضري وفايز يجتمعان بـ مدربي الحراس ومحللي الأداء بمنتخبات الناشئين

عقد اليوم عصام الحضري المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الناشئين، ومحمود فايز المشرف على محللي أداء منتخبات الناشئين، اجتماعًا مع مدربي حراس المرمى ومحللي الأداء للمنتخبات الوطنية.

وألقى الحضري محاضرة نظرية على مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 و2008، وأبرزهم أمير عبد الحميد وأحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب 2008

حرص الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وعصام الحضري المشرف على الحراس في جميع منتخبات الشباب والناشئين، على الاجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما واللاعبين.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عاما اليوم الثلاثاء، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

وتحدث الدكتور مصطفى عزام، عن توفير احتياجات المنتخب الوطنى، خلال معسكره الحالي من أجل تجهيزهم على النحو الأمثل.

علاء نبيل يحفز لاعبي منتخب الناشئين

وقال علاء نبيل، إن المرحلة المقبلة لن تقبل أي تهاون، ويجب التركيز من جانب جميع اللاعبين من أجل تقديم أفضل النتائج في كأس العالم.

وأشاد عصام الحضري، بمستوى العديد من اللاعبين، مؤكدا أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تستطيع أن تقاتل في المونديال، وتحقيق حلم الاحتراف.

