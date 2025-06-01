الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مكافحة المنشطات في المسابقات

تطبيق معايير مكافحة
تطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات

استقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، السيدة إيمان جمعة مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

 تناول الاجتماع آليات تطبيق اتحاد الكرة  معايير المنظمة فى المسابقات وكذلك خطة المنظمة لتوعية اللاعبين والمدربين بالمحظورات من الأدوية أثناء وخارج المنافسات الرياضية.
كما تم مناقشة آلية تحصيل اشتراكات أندية القسم الاول للمنظمة للوفاء بدورها فى سحب العينات واظهار النتائج وفق القواعد المعتمدة.

متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقد في وقت سابق اجتماعًا بحضور الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لـ مكافحة المنشطات، والعميد محمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات.


تناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي لـ معمل المنشطات، واستعراض وتوفير كافة وتوضيح المعوقات والصعوبات.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن اعتماد المعمل المصري يعد خطوة محورية في تعزيز الرقابة على تعاطي المنشطات بين الرياضيين، في إطار اهتمام الدولة المصرية بضمان نزاهة المنافسات الرياضية.


وقال صبحي: "نعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في مكافحة المنشطات والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المنظمة المصرية؛ ونسعى لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الدعم لضمان الحصول على الاعتماد النهائي للمعمل وفقًا للمواصفات العالمية، مما سيسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية".

كما حضر اللقاء، الدكتور زكريا الخياط رئيس قسم (l.c) بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة أماني عبد الغني رئيس قسم الجودة بطب عين شمس، الدكتورة شيماء التسبيتي المدير الفني لمعمل الكشف عن المخدرات بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

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