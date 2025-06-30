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رياضة

لائحة الفيفا تمنح منتخب مصر قيد 21 لاعبا فقط بقائمة مونديال الناشئين

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر، التي تقام في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر المقبلين، ستضم 21 لاعبا فقط 

وأكد المصدر، أن لائحة الفيفا حددت قائمة المنتخبات في مونديال الناشئين بـ21 لاعبا فقط، في حين أن قائمة الفريق كانت تضم 22 لاعبا فقط في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب بحسب لائحة الكاف.

قائمة منتخب الناشئين في المونديال

وتابع المصدر، أن الحديث عن قائمة منتخب الناشئين في بطولة كأس العالم القادمة في قطر سابق لأوانه، فالبطولة لا يزال يتبقى عليها قرابة أربعة شهور، كما أن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق قبل المونديال، ستساهم بشكل كبير في حسم القائمة النهائية للفراعنة الصغار في المونديال.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

الكأس يطلب 10 مباريات ودية 

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين أحمد الكاس، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات لاتينية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أوربية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي من أمريكا اللاتينية إلى جانب منتخب إنجلترا. 

 

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