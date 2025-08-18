13 مرشحا يتنافسون بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية

أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، أن القائمة النهائية التي ستخوض الانتخابات بلغت 13 مرشحا بعد تنازل مرشح فوق السن.

13 مرشحا ضمن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية

والمرشحون تحت السن أقل من 15 سنة، 8 مرشحين وهم: أسماء سعيد أحمد، محمد سيد حمدى، أحمد ابراهيم القاضى، عماد الدين محمود، محمد حسن شكرى، مصطفى فتحى ابراهيم، أحمد محمد ابراهيم، مصطفى خليل محمد.



وبلغ عدد المرشحين فوق 15 سنة 5 مرشحين، وهم: أحمد أنور كمال، إسلام محمد السيد، أحمد عمر محمد، راشد محمد الهادى، رجب فتوح هريدى.



وأوضح رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتراكات حتى عام 2024 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرًا إلى أن التصويت يشمل التجديد النصفي للنقابة العامة ونقابة أطباء القليوبية.



من جانبه قال الدكتور محمد عجلان أمين عام النقابة إن عضو الجمعية العمومية يقوم باختيار مقعدين "تحت السن" ومقعدين "فوق السن" لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية و7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة 3 أعضاء "فوق السن" و3 آخرين "تحت السن" وعضو لمنطقة وسط الدلتا.

فيما أشار الدكتور هشام سعيد الأمين العام المساعد إلى أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء مقرر لها أن تجرى يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 تحت إشراف قضائي كامل.

