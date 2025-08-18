محافظ القليوبية: منح تراخيص جديدة للإعلانات

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لبحث طلبات المعلنين وتنظيم الإعلانات بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

ناقش الاجتماع منح تراخيص جديدة وزيادة المساحات الإعلانية، إلى جانب دراسة التظلمات المتعلقة بالرسوم، فضلًا عن طرح مواقع جديدة بعد دراستها لتعظيم الموارد المالية.

وأكد المحافظ أهمية تحسين منظومة الإعلانات، وتشديد الرقابة على المخالفات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

