الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية: منح تراخيص جديدة للإعلانات

اجتماع محافظ القليوبية،
اجتماع محافظ القليوبية، فيتو

 ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لبحث طلبات المعلنين وتنظيم الإعلانات بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

txt

حبس وغرامة، عقوبة تعريض حياة ذوى الإعاقة للخطر وفقا للقانون

txt

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

ناقش الاجتماع منح تراخيص جديدة وزيادة المساحات الإعلانية، إلى جانب دراسة التظلمات المتعلقة بالرسوم، فضلًا عن طرح مواقع جديدة بعد دراستها لتعظيم الموارد المالية.

وأكد المحافظ أهمية تحسين منظومة الإعلانات، وتشديد الرقابة على المخالفات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على الشكل الحضاري للمحافظة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية تنظيم الإعلانات محافظ القليوبية

مواد متعلقة

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

صحة غزة: تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة

وزير الإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

حبس وغرامة، عقوبة تعريض حياة ذوى الإعاقة للخطر وفقا للقانون

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

إحدى مصابات مطاردة الواحات: لا تصالح ومش هنسيب حقنا

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads