بعد إعلان كريم فهمي إصابة ياسمين عبد العزيز به، ما هو مرض Adhd؟

آثار تصريح الفنان كريم فهمى أمس عن أنه يعانى هو والفنانة ياسمين عبد العزيز من مرض Adhd، الجدل بين جمهورهما فى مصر والوطن العربى.

ومرض Adhd، هو اضطراب فرط الحركة التى يؤثر على تركيز الأطفال واستيعابهم ما حولهم وكذلك يؤثر على مستواهم الدراسي.

ويقول الدكتور محمد عبد الهادى استشارى مخ وأعصاب الأطفال: إن مرض Adhd أو ما يعرف باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو اضطراب عصبي نفسي شائع، يبدأ عادة في مرحلة الطفولة وقد يستمر حتى سن البلوغ، ويتميز بصعوبة في التركيز، وفرط في النشاط، وسلوك اندفاعي غير منضبط، ويصيب هذا الاضطراب الأطفال والبالغين على حد سواء، ويؤثر على الأداء الأكاديمي، والسلوك الاجتماعي، والعلاقات الشخصية.

أعراض مرض Adhd

وأضاف عبد الهادي: تختلف الأعراض حسب الفئة العمرية وشدة الحالة، وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، منها:

تشتت الانتباه (قلة التركيز)، حيث صعوبة في التركيز على التفاصيل.

كثرة السهو والنسيان في أداء المهام.

تجنب الأنشطة التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مستمرًا.

فقدان الأشياء بشكل متكرر (مثل الأقلام، الألعاب، الدفاتر).

سهولة التشتت بالمحفزات الخارجية.

التحرك المستمر حتى في المواقف التي تتطلب الهدوء.

التململ في المقعد أو النقر بالأصابع.

صعوبة في الجلوس لفترات طويلة.

الحديث المفرط.

التصرف بدون تفكير مسبق.

مقاطعة الآخرين في الحديث.

عدم القدرة على انتظار الدور.

اتخاذ قرارات سريعة دون النظر للعواقب.

أسباب مرض Adhd

وتابع: لم يُعرف بعد السبب الدقيق لـ Adhd، لكنه يُعتقد أنه ناتج عن تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية والبيولوجية، ومن أبرز الأسباب المحتملة للإصابة بمرض Adhd:

عوامل وراثية، حيث وجود تاريخ عائلي للاضطراب.

اختلالات كيميائية في الدماغ، خاصة في النواقل العصبية مثل الدوبامين.

العوامل البيئية، التعرض للرصاص أو المواد السامة.

مشاكل أثناء الحمل، مثل التدخين، شرب الكحول، أو نقص الأوكسجين عند الولادة.

الولادة المبكرة أو نقص الوزن عند الولادة.

مرض Adhd، فيتو

مضاعفات مرض Adhd

وأوضح الدكتور محمد عبد الهادى، أنه إذا لم يتم تشخيص Adhd وعلاجه مبكرًا، فقد يؤدي إلى مضاعفات نفسية وسلوكية واجتماعية، منها:

صعوبات دراسية وتدنٍ في الأداء الأكاديمي.

مشاكل في العلاقات الاجتماعية أو العائلية.

انخفاض احترام الذات.

زيادة خطر الإدمان على الكحول أو المخدرات.

سلوكيات خطرة مثل حوادث السير لدى البالغين.

اضطرابات نفسية مرافقة مثل القلق والاكتئاب.

علاج مرض Adhd

واضاف عبد الهادى، أنه لا يوجد علاج نهائي لـ Adhd، لكن توجد خيارات فعالة لإدارته وتحسين جودة حياة المصاب، منها:

الأدوية المنبهة وهي الأكثر استخدامًا.

أدوية غير منبهة لبعض الحالات.

تعديل السلوك.

استراتيجيات تعزيز الانتباه والحد من السلوكيات السلبية.

التدريب على المهارات الاجتماعية.

الجلسات النفسية الفردية أو الأسرية.

الدعم العاطفي للمريض وتعليمه كيفية التحكم في الانفعالات.

وضع خطة تعليمية خاصة (IEP).

توفير بيئة صفية مناسبة ومشجعة.

طرق الوقاية من Adhd

وتابع، أنه على الرغم أنه لا توجد طريقة مضمونة للوقاية من Adhd، ولكن يمكن تقليل عوامل الخطر من خلال:

الرعاية الجيدة أثناء الحمل وتجنب الكحول والمخدرات.

الوقاية من التلوث البيئي مثل الرصاص.

توفير بيئة منزلية مستقرة ومحفزة للطفل.

الكشف المبكر عند ظهور علامات غير طبيعية في التركيز أو السلوك.

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