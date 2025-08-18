الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتشال جثة طفل مجهول الهوية من مياه النيل بالدقهلية (صور)

انتشال جسم طفل غريق
انتشال جسم طفل غريق بأجا

نجحت الأجهزة الأمنية والأهالي في انتشال جثة طفل غريق عثر عليه في مياه النيل بأجا بمحافظة الدقهلية، وتم تسليم الجثة لمستشفى أجا ولم يتم التعرف على أهله حتى الآن.

 

العثور علي جثمان طفل في مياه النيل في أجا 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا يفيد  بالعثور على جثة الطفل الغريق فى مياه النيل بأجا وتم تسليم جثته لمستشفى أجا وهو طفل فى سن الخامسة الابتدائى ولم يتم التعرف على أهله حتى الآن

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، فيما تم نشر صور الطفل  الغريق في محاولة للوصول لذويه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية العثور على جثمان طفل محافظة الدقهلية مستشفي أجا انتشال جثمان طفل العثور على جثمان محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وكيل التعليم بالجيزة يوجه المدارس بتوضيح مفهوم "البكالوريا" لأولياء الأمور

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

7 مشاهد في محاكمة المتهمين بقضية مطاردة فتيات طريق الواحات.. دفاع الجناة يشكك في أقوال المجني عليهن.. مرافعة نارية للنيابة خلال الجلسة.. ومحامي الضحايا يطالب بتوقيع أقصى عقوبة

وكيل وزارة التعليم بالجيزة: نشر ثقافة البكالوريا هدفه مصلحة الطلاب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads