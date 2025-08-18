انتشال جثة طفل مجهول الهوية من مياه النيل بالدقهلية (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية والأهالي في انتشال جثة طفل غريق عثر عليه في مياه النيل بأجا بمحافظة الدقهلية، وتم تسليم الجثة لمستشفى أجا ولم يتم التعرف على أهله حتى الآن.

العثور علي جثمان طفل في مياه النيل في أجا

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا يفيد بالعثور على جثة الطفل الغريق فى مياه النيل بأجا وتم تسليم جثته لمستشفى أجا وهو طفل فى سن الخامسة الابتدائى ولم يتم التعرف على أهله حتى الآن

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات، فيما تم نشر صور الطفل الغريق في محاولة للوصول لذويه.

