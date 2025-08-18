7 مشاهد في محاكمة المتهمين بقضية مطاردة فتيات طريق الواحات.. دفاع الجناة يشكك في أقوال المجني عليهن.. مرافعة نارية للنيابة خلال الجلسة.. ومحامي الضحايا يطالب بتوقيع أقصى عقوبة

عقدت محكمة جنح أكتوبر، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات، والتسبب في إصابتهن إثر مطاردة، وأجلت المحكمة أولى الجلسات لـ 1 سبتمبر للإعلان.

المشهد الأول.. المتهمون في قفص الاتهام

وصل المتهمون الأربعة إلى المحكمة داخل سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن الجيزة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وجرى اقتيادهم إلى قاعة الجلسة مكبلين في «كلبش واحد»، وحرص المتهمين علي ترديد أدعية وآيات قرآنية وتسابيح خلال انتظار جلسة محاكمتهم.

المشهد الثاني.. حضور المجني عليهن

كما حضرت الفتاتان «رنا» و«نزال»، ضحايا حادث المطاردة، إلى المحكمة برفقة أسرهن وهيئة الدفاع، وبدت عليهما آثار الإصابات في الوجه واليد جراء الحادث، وأكدتا في تصريحات، أنهم لن يقبلا أي محاولات للتصالح وأنهم واثقين في القضاء المصري.

المشهد الثالث.. مرافعة النيابة في المحاكمة

وقدمت النيابة العامة مرافعة نارية خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات، ووجهت تهم التحرش اللفظي بالفتيات أثناء قيادتهن السيارة، والتسبب في إصابتهن إثر مطاردة انتهت باصطدام سيارتهن بسيارة نقل ثقيل، مؤكدة أن ما جرى تم بسوء نية وتعمد.

المشهد الرابع.. أسر المتهمين

خلال جلسة المحاكمة، عبر أهالي المتهمين عن غضبهم من توجيه تلك التهم لأبنائهم، وأكدوا أن ابناءهم أبرياء وليس لهم علاقة بالحادث، وأن المجتمع ظلمهم، وهم في انتظار ان ينصفهم القضاء المصري.

المشهد الخامس.. دفوع المتهمين

قدم دفاع المتهمين دفوعه، وشكك في أقوال المجني عليهن، وكشف أن المسافة بين السيارات وقت الحادث تجاوزت 70 مترًا وفقا لكاميرات المراقبة، متسائلا: كيف سمع الفتيات ألفاظ خادشة، رغم بعد تلك المسافة.

كما تساءل الدفاع: «كيف لفتيات أن يخرجن في هذا التوقيت لشرب القهوة؟ وهل توجد محلات فساتين تعمل الخامسة فجرا؟».

المشهد السادس.. طلبات دفاع المجني عليهن خلال الجلسة

وفي المقابل، أعلن دفاع الفتيات انضمامه للاتهامات الموجهة من النيابة، مطالبا بإلزام المتهمين بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته مليون وواحد جنيه عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالمجني عليهن، وطالب بإجراء تحليل مخدرات لهم، وتوقيع أقصي عقوبة عليهم.

المشهد السابع: محامية المتهم الرابع تكشف تفاصيل صادمة

وكشف محامية المتهم الرابع “سائق أوبر المتهم في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات”، أن موكلها سائق أوبر ليس له أي علاقة بالواقعة، وأنه تصادف وجوده في مكان تواجد المجني عليهم، وأنه لم يكن على معرفة مسبقة بهم.

وأفادت بأن المجني عليهم لم يتعرفوا على المتهمين في طابور العرض أمام النيابة، ولم يكن في الكافيه في الأساس، الأمر كله مجرد تصادف مرور سيارته بجوار الحادثة، وليس له أي سابق معرفة بالمتهمين أو المجني عليهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.