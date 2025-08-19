الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

من شطانوف إلى مجد السماء، الكنيسة القبطية تحيي ذكرى استشهاد القديس آري القس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس آري الشطانوفي القس، أحد الشهداء البارزين في القرن الرابع الميلادي.

 

قصة القديس آري الشطانوفي القس

وُلد القديس آري بقرية شطانوف التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وعُرف عنه النقاوة والرحمة، كما منحته العناية الإلهية موهبة شفاء الأمراض وإخراج الأرواح الشريرة، وهو ما جعله محط أنظار المؤمنين في عصره.

سنة 20 للشهداء (304م)، استدعاه والي نقيوس بعدما شاع خبره، وطالبه بعبادة الأوثان، ولما رفض، تعرّض للجلد والسجن، غير أن السيد المسيح ظهر له وشفاه. ولما لم يفلح والي نقيوس في إخضاعه، أرسله إلى أرمانيوس والي الإسكندرية الذي عذبه وألقاه في السجن، وهناك صنع معجزة بشفاء ابن السجان، الأمر الذي قاد كثيرين إلى الإيمان بالمسيح.

 

وبعد محاولات فاشلة لإهلاكه بالنار، أمر أرمانيوس بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة. وقد سجّل يوليوس الأقفهصي قصته وكفّنه، ثم أُعيد جسده الطاهر إلى مسقط رأسه شطانوف، حيث استقبله الشعب بالتسابيح والصلوات.

اليوم، ومع كل ذكرى لاستشهاده، تتجدد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية روح الشهادة والإيمان، مستحضرةً حياة القديس آري القس الذي صار اسمه علامة مضيئة في تاريخ الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصة القديس آري الشطانوفي القس القديس آري الشطانوفي القس الشطانوفي القس الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

حسام المندوه لـ"فيتو": سحب أرض الزمالك ضربة قاسية وقرار مفاجئ غير مفهوم

بمستند من مستشار الرئيس، الزمالك يرد على أزمة سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر

هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر والمجلس متفاجئ

رصدتها كاميرات البيت الأبيض، ترامب يهمس لـ ماكرون باعتراف مفاجئ عن بوتين

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مدرب ليفربول السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وهذه نصيحتي لـ ريبيرو

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads