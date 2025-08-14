الخميس 14 أغسطس 2025
في ذكرى الراعي الصامد، الكنيسة القبطية تحيي نياحة البابا تيموثاوس الثاني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس البابا تيموثاوس الثاني، البطريرك السادس والعشرين من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي تنيح سنة 193 للشهداء (477م).

 

قصة البابا تيموثاوس الثاني

وُلد البابا تيموثاوس الثاني بمدينة الإسكندرية، وترهب في أحد أديرة جبل القلمون، وتميز بالعلم والفضيلة. وبعد نياحة البابا ديوسقوروس الأول، أجمع الآباء الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركًا، فرُسم في 3 بابه سنة 172 للشهداء (455م).

 

واجه البابا تيموثاوس الثاني شدائد كثيرة دفاعًا عن الإيمان الأرثوذكسي، حيث نفاه الإمبراطور لاون الأول إلى جزيرة غاغرا سبع سنوات، قبل أن يعيده الإمبراطور لاون الثاني إلى كرسيه بكرامة. قضى بقية أيامه في تثبيت المؤمنين على الإيمان المستقيم، حتى تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي إحدى وعشرين سنة وعشرة شهور.

