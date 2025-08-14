الخميس 14 أغسطس 2025
إحالة عدد من المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد في الدقهلية للتحقيق

شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على أهمية تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتماشيًا مع خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأكد اللواء مرزوق أن المستشفيات المركزية، خاصة مثل مستشفى تمى الامديد، تمثل ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الطبية لأهالي المراكز والقرى المحيطة، ومن ثم فإن الحفاظ على مستوى الخدمات بها أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تواجد فريق طبي متكامل على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات، وتوافر أكياس الدم النادرة ببنك الدم بحد أدنى كيس واحد من كل فصيلة نادرة طوال اليوم.

كما شدد المحافظ على التوسع في التعاقد مع الأطباء من الجامعات والهيئات المختلفة لسد العجز في التخصصات ورفع كفاءة الخدمات، مطالبًا بتنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية خلال أسبوعين كحد أقصى، تمهيدًا لإعادة التقييم مرة أخرى. 

قرارات حاسمة وفورية من أجل تصحيح المسار 

وجاء ذلك عقب زيارة مفاجئة قام بها الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،أمس، إلى مستشفى تمى الأمديد المركزي، وعرض تقرير على المحافظ، حيث تم رصد عدد من الملاحظات التي استوجبت قرارات حاسمة وفورية من أجل تصحيح المسار وضمان الجاهزية المستمرة. 

إحالة عدد من المتغيبين عن العمل بالمستشفى إلى التحقيق فورًا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم إحالة عدد من المتغيبين عن العمل بالمستشفى إلى التحقيق فورًا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، مؤكدًا أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقصير يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأشار "الجزار" إلى أنه شدد خلال جولته على أهمية تواجد طبيب مقيم وأخصائي في كل تخصص على مدار 24 ساعة، والتزام أطباء التخدير بالتواجد الدائم، ورفع كفاءة الحضانات والعناية المركزة بما يضمن تقديم الخدمة في أي وقت وبأعلى جودة.

جولة وكيل صحة الدقهلية بمستشفى تمى الأمديد 

وتضمنت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضّانات، بنك الدم، قسم الأشعة، حيث استمع وكيل الوزارة إلى الفرق الطبية والتمريضية، ووجّه بتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.

قوة مستشفى تمى الأمديد 

يُذكر أن مستشفى تمى الأمديد المركزي تُعد من المستشفيات المحورية في نطاقها الجغرافي، وتضم 163 سريرًا، و9 حضانات، و10 أسرة عناية مركزة، و8 أسرة عناية أطفال، إلى جانب غرف عمليات مجهزة، وقسم أشعة حديث، وخدمة الغسيل الكلوي، ومناظير الجهاز الهضمي، وتخدم آلاف المواطنين من المركز والقرى المجاورة.

