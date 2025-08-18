الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

محافظ دمياط يتابع جهود مديرية التموين لضبط الأسواق والمخابز

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، نتائج الحملات التموينية المكثفة التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي عبد الكريم، والتي استهدفت المخابز بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر شملت مخالفات نقص وزن الرغيف وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، إضافة إلى تشغيل عمالة دون شهادات صحية وعدم نظافة أدوات العجن، فضلًا عن امتناع بعض المخابز عن بيع الخبز للمواطنين.

مخالفات بالأسواق في دمياط

كما شملت الحملات الرقابية الأسواق، حيث تم تحرير 40 محضرًا متنوعًا، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشآت بدون ترخيص، إلى جانب ضبط عمالة غير حاصلة على شهادات صحية، فضلًا عن تحرير محاضر خاصة باستخدام الأكياس السوداء المخالفة.

 

رقابة على المواد البترولية

وفي قطاع المواد البترولية، حررت اللجان 5 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم إعلان أسعار الغاز والزيوت والشحوم بمحطات الوقود، إضافة إلى محضر آخر لمستودع غاز لم يلتزم بالإعلان عن الأسعار المقررة.

إجمالي المحاضر 254 محضرا متنوعا

بلغ إجمالي ما تم تحريره خلال الحملة 254 محضرا متنوعا، ما يعكس حجم الجهود المبذولة للسيطرة على الأسواق ومواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمستهلكين.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري وعلى مدار الساعة، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

أهمية الحملات هو تعزيز الرقابة على السلع الأساسية والخدمات

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضبط المنظومة التموينية ومنع استغلال المواطنين، إلى جانب تعزيز الرقابة على السلع الأساسية والخدمات الحيوية، لضمان وصولها بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

