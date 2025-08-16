السبت 16 أغسطس 2025
حملات مكثفة للنظافة وتطهير الترع بعدد من مدن دمياط

حملات موسعة للنظافة
حملات موسعة للنظافة وتطهير الترع بمدن دمياط

 تواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن تنفيذ خطط مكثفة لرفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واستكمالًا لجهود لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

أعمال ميدانية في فارسكور ورأس البر

شهدت مدينة فارسكور حملات لرفع مخلفات النظافة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية، فيما نُفذت بمدينة رأس البر أعمال نظافة شاملة شملت رفع نواتج تقليم الأشجار بالامتداد العمراني.

جهود مستمرة في كفر سعد ودمياط

كما واصلت الوحدات المحلية جهودها في مدينة كفر سعد وأحياء مدينة دمياط لرفع المخلفات بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على بيئة صحية وشوارع نظيفة.

 

حملات موسعة للنظافة وتطهير الترع بمدن دمياط
حملات موسعة للنظافة وتطهير الترع بمدن دمياط

 

 

تطهير الترع والمصارف

وتضمنت الحملات أعمال تطهير لعدد من الترع والمصارف، من بينها ترعة مقطع سعد الجديدة بكفر سعد، ومشروع داير الناحية بكفر البطيخ، وكذلك الترعة الشرقاوية، وذلك ضمن خطط مكافحة الحشرات والبعوض.

مناشدة للمواطنين

وجددت محافظة دمياط دعوتها للمواطنين بالالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت وعدم إلقاء المخلفات بالطرق، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

 

 

 

