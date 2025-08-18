الإثنين 18 أغسطس 2025
تشميع محل حلواني شهير بالمحلة لوجود مواد منتهية الصلاحية وفئران (صور)

غلق وتشميع محل حلواني
غلق وتشميع محل حلواني شهير بالمحلة

شهد ميدان البندر بمدينة المحلة الكبرى حملة مفاجئة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة داخل أحد محلات الحلويات الشهيرة حيث تبيّن وجود كميات من حلويات المولد النبوي منتهية الصلاحية بالإضافة إلى رصد آثار فئران داخل المكان.

وأصدرت لجنة التفتيش بمديرية الصحة بمحافظة الغربية قرارًا فوريًا بإغلاق وتشميع المحل لحماية صحة المواطنين ومنع تداول أي منتجات فاسدة.

وأكدت مصادر مسئولة أن المحل المتواجد بالميدان يحمل اسمًا مشابهًا لمحل حلواني شهير بمدينة المحلة حيث أضاف صاحبه كلمة بجانب الاسم الأصلي مما أثار حالة من الجدل بين الأهالي الذين طالبوا بمزيد من الرقابة على المحلات لحماية المستهلكين.

وتواصل مديرية الصحة حملاتها المكثفة على مختلف المحال التجارية بالمحافظة خاصة مع اقتراب موسم المولد النبوي للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.

 

