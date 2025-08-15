الجمعة 15 أغسطس 2025
أهالي الغربية تودع جثمان الشاب المقتول وسط الشارع بقرية الراهبين (صور)

الراهبين تودّع شابها
الراهبين تودّع شابها «حليم» وسط دموع المئات

خيّم الحزن على قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم خلال تشييع جثمان الشاب حليم عبد ربة الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لعدة طعنات نافذة على يد آخر بسبب خلافات سابقة بينهما.

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

انطلقت الجنازة عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي حيث أدى المئات من أهالي قرية الراهبين صلاة الجنازة بمسجد النور عقب صلاة العصر ثم شيّعوا الجثمان إلى مثواه الأخير وسط أجواء من الصمت والدموع.

 

