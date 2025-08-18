الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظ الوادي الجديد: النزول بسن القبول بالمدرسة الدولية IPS

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، فيتو

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS ) للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك لمدة شهرين حتى مواليد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من خلال الحصر تبين أنه يمكن النزول بالسن لوجود أماكن شاغرة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لقبول الطلاب، مع عدم الإخلال بالكثافة الطلابية المقررة للفصل.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٩٤.٦٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين، مقدمًا التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، ومتمنيًا لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ ٥٠٩ طالبًا وطالبة، نجح منهم ٤٨٢ طالبًا وتغيب ٢٧ طالب، مؤكدًا أن النتيجة ستكون متاحة بالمدارس اعتبارًا من اليوم. 

