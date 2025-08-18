محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمركز تنمية القدرات الجاري تنفيذه بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق؛ لإنشاء مركز تدريب واختبارات مطور للعاملين بالجهاز الإداري، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، وأحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم الاتفاق على إنشاء مركز إقليمي لتدريب واختبار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى التي يتم الإعلان عنها عن طريق التعاقد؛ وذلك لخدمة عدد من محافظات الصعيد إلى جانب أبناء المحافظة، تخفيفًا عن العاملين، فضلًا عن الاستفادة من الأصول المتاحة بالمحافظة في تقديم خدمات نوعية لمواطنيها.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى، ومخاطبة الجهاز لتوفير الآثاث وأجهزة الحاسب الآلي، استعدادًا للافتتاح بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.