الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

أليو ديانج يطلب الاجتماع مع ريبيرو، تعرف على التفاصيل

أليو ديانج لاعب الأهلي،
أليو ديانج لاعب الأهلي، فيتو

طلب المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، الاجتماع مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، من أجل الوقوف على أسباب عدم الدفع به أساسيا أو احتياطيا في مباراة مودرن سبورت أمس، حيث اشتكى اللاعب المالي من تجميده على الدكة طوال المباراة. 

تعادل  النادي الأهلي مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي اليو ديانج ​موعد مباراة الاهلي المقبلة المالي أليو ديانج لاعب الأهلي فريق مودرن سبورت الدوري المصري

