أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

وجه المالي أليو ديانج لاعب الأهلي صدمة لمسئولي النادي الأهلي بعد أن جدد رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث أبلغ أليو ديانج الأهلي رغبته في تأجيل ملف تجديد تعاقده لحين الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في المغرب ديسمبر القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

