الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09%  عند مستوى 35992 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11%  عند مستوى 44058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09%  عند مستوى 16178 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4%  عند مستوى 3855 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 10784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 14646 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13%  عند مستوى 3643 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 35972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 44106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 16163 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3838 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 14338 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3639 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان EGX35 الشركات المتوسطة والصغيرة البورص البورصة المصرية البورصة المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب ايجي اكس 30 محدد الاوزان مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70

مواد متعلقة

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

ارتكبوا الواقعة بسوء نية، مرافعة نارية للنيابة في قضية مطاردة الواحات

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads