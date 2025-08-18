الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، تعرف على منافس مصر في ربع نهائي الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، أنهى منتخب مصر لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية “الأفروباسكت”، المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة 16 منتخبا.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وتقام مباراة الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.

العلامة الكاملة

وحصد منتخب مصر العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته الثلاثة أمام مالي والسنغال وأوغندا.

وجاء مشوار منتخب مصر كالتالي:

مصر (74) - (59) مالي

مصر (91) - (77) السنغال

مصر (77) - (64) أوغندا

يذكر أن المنتخب الوطني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز في أول جولتين، حيث تغلب على مالي بنتيجة 74-59 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز على السنغال بنتيجة 91-77 في ثاني مبارياته بالمجموعة الرابعة.

وتضم القائمة النهائية للفراعنة في البطولة كلًا من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة منتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني كاس الأمم الإفريقية الأفروباسكت

مواد متعلقة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

بالعلامة الكاملة، منتخب كرة السلة على خطى الأبطال في “الأفروباسكت”

بمشاركة وتأهل نجم السلة، ختام تصفيات بطولة كرة القدم الإلكترونية بنادي الزمالك

كرة السلة، موعد مباراة مصر وأوغندا في ختام دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

ارتكبوا الواقعة بسوء نية، مرافعة نارية للنيابة في قضية مطاردة الواحات

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads