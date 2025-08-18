كرة السلة، تعرف على منافس مصر في ربع نهائي الأفروباسكت

كرة السلة، أنهى منتخب مصر لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية “الأفروباسكت”، المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة 16 منتخبا.

وينتظر منتخب مصر تحديد منافسه في الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وتقام مباراة الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس.

العلامة الكاملة

وحصد منتخب مصر العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته الثلاثة أمام مالي والسنغال وأوغندا.

وجاء مشوار منتخب مصر كالتالي:

مصر (74) - (59) مالي

مصر (91) - (77) السنغال

مصر (77) - (64) أوغندا

يذكر أن المنتخب الوطني قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز في أول جولتين، حيث تغلب على مالي بنتيجة 74-59 في الجولة الافتتاحية، قبل أن يفوز على السنغال بنتيجة 91-77 في ثاني مبارياته بالمجموعة الرابعة.

وتضم القائمة النهائية للفراعنة في البطولة كلًا من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

