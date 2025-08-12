الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كرة السلة، منتخب مصر يهزم مالي في افتتاح الأفروباسكت

كرة السلة، حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، فوزا هاما أمام منتخب مالي بنتيجة (74-59)، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات، السنغال وأوغندا ومالي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم  مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

