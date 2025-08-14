كرة السلة، منتخب مصر يحقق المفاجأة أمام السنغال ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

حقق منتخب كرة السلة، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نظيره السنغال بنتيجة 91-77 في الجولة الثانية لمجموعات بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة "أفرو باسكت"، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى ربع النهائي بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا.

تقدم منتخب مصر لـ كرة السلة في الربع الأول بنتيجة 20-18، ثم 42-36 بنهاية الربع الثاني، واتسع الفارق بختام الربع الثالث إلى 67-55، قبل انتهاء المباراة بفوز الفراعنة 91-77.

وكان منتخب مصر فاز في الجولة الأولى على مالي، وفازت السنغال على أوغندا، ليحقق الفراعنة فوزهم الثاني ويضمنون التأهل لربع النهائي.

وحتى لو خسر منتخب مصر أمام أوغندا في الجولة الأخيرة، سيحتفظ بالصدارة لتفوقه في المواجهات المباشرة على مالي والسنغال، خاصة بعد فوز مالي على أوغندا في الجولة الثانية.

وتستضيف أنجولا منافسات البطولة خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

مجموعات بطولة أفريقيا لكرة السلة الأفروباسكت

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي - رواندا.

المجموعة الثانية: تونس - نيجيريا - الكاميرون - مدغشقر.

المجموعة الثالثة: أنجولا - جنوب السودان - غينيا - ليبيا.

المجموعة الرابعة: مصر - السنغال - مالي - أوغندا.

طريقة التأهل في الأفروباسكت

يصعد متصدر كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي في انتظار منافسه من الملحق المؤهل لدور الثمانية، إذ يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث من كل مجموعة ملحقا لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي، فيما تقام أدوار الملحق وربع النهائي حتى المباراة النهائية بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

يذكر أن منتخب السلة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على المنتخب المالي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته بالبطولة.

وتضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.