كرة السلة، موعد مباراة مصر والسنغال في الأفروباسكت

كرة السلة، يخوض منتخب مصر لكرة السلة للرجال، اليوم الخميس، ثاني مبارياته ببطولة الأفروباسكت، التي تقام في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري، بمواجهة المنتخب السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم إذاعتها على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولات الأفروباسكت.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

ويتأهل المتصدر إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

يذكر أن منتخب السلة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على المنتخب المالي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته بالبطولة.

وتضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا. 

كرة السلة منتخب مصر منتخب مصر لكرة السلة الأفروباسكت منتخب السلة

