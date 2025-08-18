بيت السناري يستضيف معرض وفعاليات "المدينة على الشاشة" 24 أغسطس

يستعد بيت السناري الأثري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لاستضافة معرض وفعاليات "المدينة كذاكرة على الشاشة: حكايات المدينة والناس" بالتعاون مع مؤسسة إحياء للتراث والفنون.

وتنطلق الفعاليات في الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر البيت الأثري في حي السيدة زينب بالقاهرة.

ويهدف المعرض إلى استكشاف العلاقة العميقة بين السينما والتراث المصري، ويقدم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا غنيًا يجمع بين الصور الفوتوغرافية، النقاشات، والعروض الفنية لتسليط الضوء على كيفية توثيق المدن والذاكرة الجماعية عبر العدسة البصرية.

جدول فعاليات معرض المدينة على الشاشة

يُفتتح المعرض رسميًا في مساء الأحد 24 أغسطس بعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تسرد العلاقة بين السينما والتراث، وتعيد اكتشاف المدن المصرية الغنية عبر عدسات الكاميرا، ويعقب الافتتاح عرض موسيقي تراثي يُحيي الأجواء الثقافية للأماكن التاريخية.

بينما يشهد اليوم الثاني الاثنين 25 أغسطس سلسلة من الندوات، تبدأ بحلقة نقاشية بعنوان "من يرسم صورة المدينة؟ السينما والهوية المصرية"، بمشاركة أكاديميين وصناع أفلام يناقشون دور السينما في تشكيل صورة المدينة بين الواقع والخيال. تليها جلسة سرد جماعية بعنوان "ذكرياتنا عن مدينتنا" حيث يشارك الجمهور حكاياتهم وذكرياتهم عن مدنهم المتغيرة. كما يُعرض خلال اليوم مجموعة من الأفلام ومقتطفات سينمائية للنقاش مع الحضور.

ويُخصص يوم الثلاثاء 26 أغسطس لإتاحة الفرصة للزوار لاستكشاف الأعمال الفوتوغرافية وقراءة القصص المرافقة، بالإضافة إلى لقاء الفنانين والمشاركين في المعرض وفتح حوارات حرة حول مفهوم السرد البصري للمدينة.

ويتضمن يوم الأربعاء 27 أغسطس ورشة نقاشية بعنوان "كيف نوثق تراثنا بالسينما والتصوير"، والتي تسلط الضوء على دور التصوير الفوتوغرافي والفيديو في التوعية المجتمعية والحفاظ على الهوية الثقافية. يليها ندوة بعنوان "العجلة تدور: السينما، المدينة، والتنقل الحضري البديل"، لمناقشة تحولات ظهور الدراجات في السينما المصرية وتأثيرها على التصميم الحضري وثقافة التنقل.

وتُختتم الفعاليات بندوة بعنوان "مشاهد المدينة والناس" يوم الخميس 28 أغسطس، وتدور حول دور السينما في الحفاظ على الهوية الحضرية. يليها لقاء "مدننا المصرية" الذي يستعرض قصصًا من التراث الشعبي والمدني لمدن خارج العاصمة. ويُختتم المعرض بحفل فني تراثي احتفاءً بالتراث المصري وروح المدينة.

