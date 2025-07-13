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ثقافة وفنون

حفل "الباب المفتوح" للفنان محمد الصياد وفرقته ببيت السناري الخميس

حفل الباب المفتوح،
حفل الباب المفتوح، فيتو

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية حفلا موسيقيا بعنوان "الباب المفتوح" للفنان محمد الصياد وفرقته، وذلك يوم الخميس 17 يوليو، الساعة 8 مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويقدم محمد الصياد خلال برنامج الحفل 11 مقطوعة موسيقية تحمل طابعًا صوفيًّا وروحانيًّا، حيث تمزج بين الموسيقى والابتهالات وبعض مقاطع الغناء، موزعة بشكل أوركسترالي محدود، لتعكس رحلة الإنسان الروحية.

ومن المنتظر أن يصحب الفنان محمد الصياد الجمهور في رحلة موسيقية فريدة، تجمع بين التأمل والسمو الروحي، من خلال ألحان تعكس عمق التجربة الإنسانية وتستحضر أجواء التصوف والابتهال، ويعد هذا الحفل فرصة لعشاق الموسيقى الروحانية للاستمتاع بأمسية فنية في أجواء بيت السناري التاريخية.

يُذكر أن بيت السناري يواصل استضافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المصري ودعم الفنانين الشباب، مع الحرص على تقديم تجارب فنية متنوعة تلبي اهتمامات جمهور واسع من محبي الفنون والموسيقى.

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