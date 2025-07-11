بيت السناري يستضيف ندوة لمناقشة رواية محب للدكتور أمير الشبل

يستعد بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لاستضافة ندوة ثقافية بارزة لمناقشة رواية "محب" للروائي الدكتور أمير الشبل.

تُقام الأمسية يوم الإثنين الموافق 14 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتُعد هذه الندوة فرصة فريدة للتعمق في الرواية التي تُقدم قراءة متفردة في التاريخ المصري القديم، من خلال دمج الثقافات المتنوعة وإبراز الجوانب الإنسانية والتاريخية بأسلوب أدبي رفيع ومتميز.

وتتولى الأديبة غادة صلاح الدين إعداد وتقديم الأمسية، ويشارك في المناقشة نخبة من الأساتذة والمتخصصين وهم: الأستاذ الدكتور حسام علم، الأستاذ الدكتور أشرف أحمد، الدكتور أحمد سرحان، والدكتور أحمد صلاح هاشم.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الحضارة الفرعونية من منظور معاصر وواقعي، مع تقديم تحليل عميق للأحداث والشخصيات التي نسجها الدكتور أمير الشبل في روايته، كما أعلن بيت السناري أن الدعوة عامة ومجانية لجميع المهتمين بالأدب والتاريخ المصري القديم.

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