ندوة في بيت السناري تناقش استفادة الشعر من الفنون الأخرى

ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة هامة بعنوان "إفادة الشعر من الفنون الأخرى وعلاقة الشكل بالتجديد"، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة، بمقره الأثري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وتستضيف الندوة نخبة من أبرز الشعراء والنقاد والفنانين، حيث يشارك في المحاضرة كوكبة من أهم الأسماء في الساحة الشعرية، وهم: إيهاب البشبيشي، الدكتور أحمد بلبولة، سيد يوسف، عبدالقادر الحصني، عماد غزالي، الدكتورة إيمان جبل، ونورا عثمان، ويدير هذا اللقاء الثقافي محمد عرب صالح.

وتتناول الندوة محورين رئيسيين؛ المحور الأول يركز على إفادة الشعر من الفنون الأخرى، حيث سيناقش المشاركون تأثير تداخل الشعر مع فنون متنوعة كالموسيقى والمسرح على صياغة التجارب الشعرية العربية المعاصرة. كما سيتطرقون إلى الغنى البصري والسمعي والابتكار الذي أتاحه هذا التداخل في بنية النص الشعري وتلقيه. أما المحور الثاني، فيبحث في علاقة الشكل بالتجديد، ويطرح قضايا تطوير البنية الشكلية للقصيدة العربية، وتداخل النصوص الشعرية مع الأجناس الفنية والأدبية الأخرى، ودور هذا التطوير في إثراء الحركة الشعرية وتجديد وسائل التعبير.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الأهمية القصوى للتفاعل الإبداعي بين الشعر والفنون الأخرى، وتشجيع التجارب الجديدة والمبتكرة في كتابة القصيدة العربية المعاصرة. ويسعى المنظمون من خلال ذلك إلى تحقيق تجدد في شكل القصيدة وظهور أصوات وتوجهات شعرية جديدة تواكب العصر وتلبي تطلعات جمهور الأدب والفن، وأكد بيت السناري أن الدعوة عامة لجميع المهتمين بالشعر والأدب والفنون، حيث تعد هذه الأمسية فرصة مثالية للنقاش وتبادل الرؤى بين المبدعين والجمهور المعني بتجديد الخطاب الشعري العربي.

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