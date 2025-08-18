إصابة 14 شخصا، اللقطات الأولى لحادث أسوان المروع (صور)

حادث طريق أسوان الصحراوي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى لحادث مروع وقع، صباح اليوم الإثنين، في طريق أسوان الصحراوي، حيث اصطدمت سيارة "ميكروباص" بسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بجروح وكسور.

حادث طريق أسوان الصحراوي



وأكد شهود العيان أن الحادث وقع على طريق أسوان الصحراوى بالقرب من قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، بعد إصابة 14 شخصًا فى الحادث.

إصابة 14 شخصًا في حادث طريق أسوان الصحراوي، فيتو



وكشف شهود العيان أن 14 شخصًا تعرضوا لإصابات مختلفة (كسور وجروح) نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل، علي طريق مصر أسوان الصحراوي الغربي.

اصطدام ميكروباص ونصف نقل في حادث طريق أسوان الصحراوي، فيتو



كانت مديرية أمن أسوان تلقت بلاغًا بشأن حادث التصادم الذي وقع على طريق اسوان الصحراوي، وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، إخطارًا بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، علي الطريق الصحراوي الغربي، ناحية قرية بنبان بمركز دراو بأسوان، أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا من أعمار مختلفة، بإصابات مختلفة كدمات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

حادث طريق أسوان الصحراوي المروع، فيتو



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارت الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة، لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين عن الحادث.

