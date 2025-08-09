وفاة سيدة وطفلتها وإصابة الزوج في حادث مروع على الطريق السريع بالشرقية

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا أودى بحياة سيدة شابة تُدعى "آية البيطار" وطفلتها الصغيرة، فيما يرقد زوجها "إبراهيم طلبة جويلي" في العناية المركزة بمستشفى بلبيس العام في حالة حرجة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدام الموتوسيكل الذي كانت تستقله الأسرة أسفل الكوبري العلوي ببلبيس محافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع الأم والطفلة في الحال، بينما أصيب الزوج بإصابات بالغة.



انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في ملابساته وظروف وقوعه.

الحادث أثار حالة من الحزن بين أهالي مركز بلبيس، الذين عبّروا عن صدمتهم لفقدان الأسرة الصغيرة في لحظة مأساوية.

حوادث الطرق تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

أيضا يمكن تفادي الحوادث بعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

