الأحد 08 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق “إدفو - مرسى علم”

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة على طريق “إدفو - مرسى علم”، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث انقلاب سيارة بطريق “إدفو - مرسى علم”


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو - مرسي علم" الصحراوي بالقرب من الكيلو 13، ووجود مصابين.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال، ما أسفر عن إصابة 5 عمال وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة طريق “إدفو - مرسى علم” الأجهزة الأمنية مديرية أمن أسوان حادث انقلاب سيارة ربع نقل

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