إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق “إدفو - مرسى علم”

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة على طريق “إدفو - مرسى علم”، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة بطريق “إدفو - مرسى علم”



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو - مرسي علم" الصحراوي بالقرب من الكيلو 13، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال، ما أسفر عن إصابة 5 عمال وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

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