محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شبراهور في زيارة مفاجئة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم،  مستشفى شبراهور بمركز السنبلاوين في زيارة مفاجئة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين.

 

كل الدعم للمنظومة الصحية 

وأكد محافظ الدقهلية  دعمه المتواصل للمنظومة الطبية، وأبدى رضائه عن مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، والالتزام بالزي الموحد "البالطو الطبي"، ووجه بتكثيف أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والمترددين.

 

 

حسن استقبال المرضى والمترددين 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين في المقام الأول، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم، مؤكدًا أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم وتلبية احتياجاتهم.

 

 

توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض للتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته.

 وخلال تفقد المحافظ للمستشفى ولقائه بالمرضى وذويهم والمترددين عليها، أكد لهم  توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

 

استمرار الجولات الميدانية 

وفي السياق نفسه، وجه محافظ الدقهلية الدكتور حمودة الجزار مدير الصحة بالدقهلية، باستمرار الجولات الميدانية التي يجريها واستمرار المتابعة على المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية، لإزالة أي معوقات والتأكد من حسن سير العمل وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

 

