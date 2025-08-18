فتوح يقترب من الظهور في مباريات الزمالك بعد اجتيازه اختبار اللياقة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن لاعب الفريق أحمد فتوح كان ملتزمًا في التدريبات طوال الفترة الماضية تحت إشراف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي، الذي تعامل مع أزمته باحترافية.

وقال المصدر: اللاعب خضع لاختبار GBS وحقق درجة لياقة كاملة مثل زملائه والقرار النهائي بشأن مشاركته سيتخذ خلال 24 إلى 48 ساعة، والأقرب صدور عفو عنه، حيث أصبح جاهزًا فنيًا لمباراة مودرن سبورت في انتظار قرار فيريرا المدير الفني للفريق وجون إدوارد المدير الرياضي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتعادل الزمالك بدون أهداف أمام المقاولون العرب في مباراة السبت، في الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الأسبوع الأول على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف انتصاراته في الأسبوع الثاني.

