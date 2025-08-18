مدافع الأهلي الأقرب لخلافة عبد المنعم بقائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لإعلان قائمة الفراعنة لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

مدافع الأهلي مفاجأة حسام حسن بقائمة الفراعنة

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن أبدى إعجابه الشديد بالمستوى اللافت الذي قدمه مدافع الأهلي ياسين مرعي في مباراتي فريقه الافتتاحيتين في مسابقة الدوري الممتاز، ما جعله محل إشادة جميع الخبراء والمحللين المتابعين لمباريات المسابقة المحلية.

ياسين مرعي مدافع الأهلي، فيتو

وأكد المصدر لفيتو، أن ياسين مرعي يحتاج فقط إلى الحفاظ على فورمته الفنية وأدائه الجيد الذي ظهر عليه أمام مودرن سبورت وفاركو، ليحجز مكانه رسميا في قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، المقرر انطلاقه يوم 31 أغسطس الجاري، ليكون البديل الأقرب لتعويض غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، الذي يغيب عن منتخب مصر في المعسكر المقبل بسبب معاناته من إصابة الرباط الصليبي.

طالع أيضا: في ظهوره الأول، ياسين مرعي رجل مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت

ياسين مرعي يتألق في قيادة دفاع الأهلي

ولفت ياسين مرعي مدافع الأهلي الجديد المنضم إليه حديثا قادما من فاركو، الأنظار بشدة، بعد تألقه بقميص الأحمر في أول جولتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ما جعله الاختيار الأول للإسباني خوسيه ريبيرو في تشكيلة الأهلي الدفاعية في المواجهات الأخيرة للفريق.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

